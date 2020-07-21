Объединение болельщиком московского «Спартака» «Фратрия» выступило с заявлением по поводу решений КДК РФС по инциденту с футболкой Андрея Ещенко в матче «Зенит» — «Спартак» в полуфинале Кубка России.

В сообщении «Фратрии» в официальном сообществе «Вконтакте» говорится, что болельщики связались с Ещенко и выразили ему поддержку, а также поблагодарили за выраженную позицию — ее разделяют болельщики «Спартака».

«КДК озвучил сумму штрафа, которую мы, по договоренности с клубом, передадим от лица всех болельщиков с благодарностью к нашему футболисту. Один за всех и все за одного!», — говорится в заявлении «Фратрии».

Напомним, после игры с «Зенитом» Андрей Ещенко показал футболку с изображением медведя и оскорбительной надписью в адрес руководителя «сине-бело-голубых» Александра Медведева.