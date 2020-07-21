Легендарные американские боксеры, бывшие абсолютные чемпионы мира Майк Тайсон и Рой Джонс-младший ведут переговоры о проведении поединка.

Информацию об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

Ожидается, что поединок между легендами бокса состоится в сентябре на территории США, в нем будет восемь раундов. Весовую категорию боксеры пока не определили.

Майку Тайсону 54 года, на ринге он не появлялся с 2005-го года, в заключительном бою проиграв ирландскому боксеру Кевину Макбрайду. Тайсон выступал в тяжелой весовой категории. Рой Джонс-младший завершил спортивную карьеру в 2018 году, сейчас боксеру 50 лет. Он выступал как в средней весовой категории, так и в тяжелой, абсолютным чемпионом мира боксер стал в полутяжелом весе.