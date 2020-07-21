Главные новости из мира спорта в традиционном дайджесте дня от Nevasport:

Станция метро «Новокрестовская» официально переименована в «Зенит»

Станция метро «Новокрестовская» в Санкт-Петербурге официально переименована в «Зенит». Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города. «Внести изменение „О наименовании станций метрополитена“, заменив слова „Новокрестовская“ — юго-западнее дома № 15 по Северной дороге словами „Зенит“ — юго-западнее дома № 15 по Северной дороге», — гласит текст документа.

«Спартак» опубликовал открытое письмо к Кашшаи. Клуб требует ответить за судейство и VAR

Совет директоров московского «Спартака» направил в адрес главы департамента судейства РФС Виктора Кашшаи открытое письмо и поднял тему спорного судейства матчей с участием команды. Авторы письма просят Леонида Калошина, ответственного за внедрение системы видеоповторов, объяснить, почему арбитры на VAR не смотрят повторы эпизодов, если имела место быть ошибка главного судьи. Также в письме просят Виктора Кашшаи ответить на вопросы письма, а также отреагировать на критику качества судейства в российском футболе и конкретно на матчах «Спартака».

ФФККР проведет контрольные прокаты юниоров несмотря на отмену юниорской серии Гран-при

Генеральный директор ФФККР Александр Коган сообщил, что федерация не будет отменять контрольные прокаты юниорской сборной России по фигурному катанию. Слова Когана цитирует агентство ТАСС. По словам гендиректора ФФККР, прокаты определяют не только готовность спортсменов к соревнованиям, но и выступают этапом контроля подготовки спортсменов.

КДК оштрафовал «Зенит» на 200 тыс рублей после матча с «Оренбургом»

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал петербургский «Зенит» по итогам матча против «Оренбурга». Информация об этом появилась на официальном сайте РФС. Встреча прошла в среду, 15 июля, на стадионе «Газпром-Арена» и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев поля. «Сине-бело-голубых» оштрафовали на 200 тысяч рублей за нарушение регламента возобновления РПЛ.

Бой Емельяненко и Исмаилова пройдет при пустых трибунах

Российские бойцы ММА Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов проведут бой в рамках турнира АСА 107 при пустых трибунах. Организаторы ивента сообщили о том, что турнир АСА 107 пройдет в формате телевизионного шоу. В заявлении организаторов говорится о том, что они согласовали присутствие людей на турнире АСА 107 в Роспотребнадзором. Однако в АСА все еще не получили согласования Администрации Краснодарского Края, поскольку в регионе из-за пандемии коронавируса продлен «режим повышенной готовности» до 3 августа.

Менеджер подтвердил, что бой Хабиба и Гэтжи в сентябре не состоится

Ризван Магомедов, менеджер действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, подтвердил, что россиянин не будет драться с американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 253 в сентябре. «Хабиб не выступит на этом турнире», — сказал Магомедов, слова которого приводит ТАСС.