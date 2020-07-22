Московский «Локомотив» передумал подписывать контракт с защитником петербургского «Зенита» Юрием Жирковым.

Об этом сообщает Metaratings. По информации источника, руководство железнодорожников обсуждало возможность подписания футболиста, но отказалось от этой идеи из-за возраста Жиркова, которому в августе исполнится 37 лет.

Ранее в СМИ сообщалось, что железнодорожники по окончании сезона намерены подписать контракт с Жирковым, чье соглашение с «Зенитом» истекает нынешним летом. Отмечается, «Локомотив», который обеспечил себе прямое попадание в Лигу чемпионов, хочет усилить левый фланг благодаря Жиркову.

Отметим, в нынешнем сезоне 36-летний Жирков провел 27 встреч во всех турнирах, забил три мяча и отдал пять результативных передач.