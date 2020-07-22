В рамках 37-го тура английской премьер-лиги «Астон Вилла» дома одержала победу над лондонским «Арсеналом» со счетом 1:0.

Единственный мяч в составе хозяев забил египетский форвард Трезеге с передачи Тайрона Мингза на 27-й минуте встречи.

После 37 туров команда Дина Смита располагается на 17-м месте в турнирной таблице английской премьер-лиге, имея в активе 34 балла, столько же у «Уотфорда», 31 балл у «Борнмута». В последнем туре 26 июля вилланам предстоит матч против «Вест Хэма» на выезде.

Подопечные Микела Артеты занимают десятую позицию с 53 очками. Следующий матч канониры, у которых не осталось турнирных целей в АПЛ, проведут в этот же день дома против «Уотфорда». 1 августа «Арсенал» сыграет с «Челси» в финале Кубка Англии.