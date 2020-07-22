Бывший судья Игорь Федотов прокомментировал действия руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Виктора Кашшаи.

По словам Федотова, на пресс-конференции Кашшаи ничего толком не рассказал. Экс-арбитр отметил, любой болельщик может сказать, что это пенальти, но на вопрос, почему, просто ответить: «Потому что».

«Вот так и выглядят слова Кашшаи: он просто пернул мозгом в лужу, выставив всех клоунами. А надо было нормально объяснять все моменты. Сейчас его слова – одна сплошная вода. Его авторитет сейчас – ниже плинтуса», — сказал Федотов, слова которого приводит «Чемпионат».

Ранее Кашшаи высказал свое мнение о работе арбитра Сергея Иванова и его бригады на полуфинале Кубка России, в котором сыграли «Зенит» и «Спартак».