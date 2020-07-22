Португальский форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду в матче 34-го тура Серии А против «Лацио» забил 733-й и 734-й голы за карьеру, догнав легендарного бразильца Ромарио по голам за карьеру в официальных турнирах.

Теперь Роналду делит с Ромарио второе место, уступая только Пеле, в активе которого 767 голов в официальных встречах.

Отметим, Роналду — первый футболист в истории, забивший не менее 50 мячей в Серии А, испанской Ла Лиге и АПЛ. Кроме того, португалец быстрее всех забил 50 голов в итальянском чемпионате и превзошел достижение Андрея Шевченко.

В текущем сезоне Криштиану Роналду провел в Серии А 30 поединков, забил 30 мячей и отдал шесть результативных передач. После 34 туров «Ювентус» идет на первом месте в турнирной таблице Серии А с преимуществом в восемь баллов над «Интером» и шесть очков — над «Аталантой».