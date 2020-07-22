Скандальная футболка защитника «Спартака» Андрея Ещенко, которую тот показал после матча с «Зенитом», выставлена на аукцион.

В Instagram-аккаунте магазина спартаковской атрибутики сообщается, что деньги, вырученные за майку с изображением медведя и оскорбительной надписью в адрес руководителя «сине-бело-голубых» Александра Медведева, пойдут в пользу благотворительного фонда «Своими Глазами». В данный момент за лот предлагают 90 тысяч рублей.

Отметим, за свой поступок КДК РФС оштрафовал Ещенко на 50 тысяч рублей и дисквалифицировал на три матча. Болельщики «Спартака» вызвались оплатить штраф футболиста.

Напомним, в полуфинале Кубка России «Спартак» в Петербурге уступил «Зениту» со счетом 1:2. Игра запомнилась несколькими спорными решениями, которыми остались недовольны красно-белые.