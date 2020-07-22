В матче 35-го тура итальянской Серии А «Сассуоло» дома потерпело поражение от «Милана» со счетом 1:2.

В составе россонери дубль оформил Златан Ибрагимович, который отличился на 19-й и 2-й добавленной к первому тайму минуте — оба раза с передач Хакана Чалханоглу. У хозяев единственный мяч на счету Франческо Капуто, отличившегося на 42-й минуте с пенальти.

Отметим, на 7-й добавленной к первому тайму минуте с поля за вторую желтую карточку был удален полузащитник «Сассуоло» Мехди Берабиа.

После 35 туров команда Стефано Пиоли идет на пятом месте в турнирной таблице итальянского чемпионата, имея в активе 59 очков. Подопечные Роберто Де Дзерби занимают восьмую позицию с 48 баллами.

Следующий матч «Милан» проведет 24 июля дома против «Аталанты», «Сассуоло» одним днем позже в гостях встретится с «Наполи».