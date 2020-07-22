Известный блогер Василий Уткин отреагировал на слова Анны Семак, супруги главного тренера «Зенита» Сергея Семака. Ранее она ответила на вопрос, не стыдно ли ей «за госбюджет на собственной яхте по каналам кататься». Анна сказала, что «Зенит» не имеет отношения к госбюджету и налогам, а яхта ей не принадлежит.

По мнению Уткина, Анне Семак не стоит объясняться за источники финансирования петербургского клуба.

«А сказать на самом деле достаточно одно, простое. Независимо ни от чего свои деньги Сергей Семак заработал честным трудом, на работе, право заниматься которой он доказывал и доказывает в конкурентной борьбе на открытом рынке услуг», — написал Уткин у себя в телеграм-канале.

Напомним, Семак возглавляет «Зенит» на протяжении двух сезонов, оба из которых завершились досрочной победой «сине-бело-голубых» в чемпионате России.