Защитник «Бреста» Ронаэль Пьер-Габриэль стал жертвой нападения, сообщает пресс-служба клуба.

Инцидент произошел во Франции вечером 20 июля. 22-летний спортсмен получил телесные повреждения, а его автомобиль был полностью сожжен.

Клуб поддержал игрока, но заявил, что больше не будет выпускать заявлений касаемо инцидента, чтобы не мешать властям работать в спокойном режиме.

«Такое не должно быть обыденностью в таком спокойном городе, как наш», — говорится в пресс-релизе клуба.

Напомним, Пьер-Габриэль перешел в «Брест» на правах аренды из «Майнца». Игрок прибыл во Францию всего две недели назад.