Глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко сообщил, что будет участвовать в выборах президента организации, выдвинувшись на второй четырехлетний срок.

«Я не могу сейчас все бросить на полпути. Столько всего было сделано и достигнуто за четыре года, что мне даже страшно оставлять. Тем более я еще не участвовал в Олимпийских играх в статусе президента федерации», — заявил Кириленко, слова которого приводит «Весь спорт».

Ранее сообщалось, что отчетно-выборная конференция состоится 20 августа. В повестку дня войдут вопросы о выборах президента, исполнительного комитета и контрольно-ревизионной комиссии. Также известно, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией решения будут приниматься методом проведения заочного голосования.

Андрей Кириленко занимает свой пост с 2015 года.