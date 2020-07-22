Подростки, оторвавшие голову алюминиевой фигуре Артема Дзюбы, были привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Как сообщают СМИ, четверо подростков получили штраф в 500 рублей каждый.

Напомним, инцидент произошел в Подольске. Молодые люди остановились около фигуры форварда «Зенита», один из них справил на нее нужду, второй — оторвал голову. Момент зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Местные жители остались недовольны произошедшим и написали заявление в полицию.

Стоит отметить, что это не первый инцидент с фигурой Дзюбы. Осенью произошла похожая ситуация, когда две девушки оторвали фигуру от постамента и унесли домой. Полиция задержала похитительниц, которые действовали в состоянии алкогольного опьянения. Девушки впоследствии попросили помощи у Дзюбы, но футболист ответил отказом.