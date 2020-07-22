Председатель оргкомитета летних Олимпийских игр в Токио Ёсиро Мори не исключает, что турнир не состоится и следующим летом, если из-за пандемии коронавируса будет невозможен допуск зрителей на трибуны.

Изначально Олимпиада была запланирована на июль-август 2020 года, однако из-за коронавируса была перенесена на лето 2021 года.

«Если случится так, что возможно только такое (проведение Олимпиады без зрителей — прим.), то придётся думать. В этом случае, возможно, встанет вопрос об отмене», — сказал Мори, слова которого приводит NHK.

Напомним, только 26% жителей Японии считают, что Олимпиада должна состояться следующим летом. 35% опрошенных выразили мнение, что игры надо отложить, 31% — отменить вообще.