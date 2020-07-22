Австрийский теннисист Доминик Тим заявил, что по-прежнему планирует выступить на Открытом чемпионате США, однако сомневается, что турнир состоится.

На данный момент проведению турнира «Большого шлема» препятствует эпидемиологическая обстановка в Америке, а также сложности с переездами спортсменов.

«Все эти обстоятельства осложняют задачу. Нужно, чтобы они изменились, иначе нет смысла туда ехать. Никто не знает, что-то изменится или нет. Нужно ждать и смотреть на происходящее, чтобы решить», — сказал Тим, слова которого приводит Ubitennis.

Австрией выразил надежду, что US Open станет следующим турниром с его участием, однако подчеркнул, что ставит его проведение под сомнению.

«Если турнир состоится, то можно будет говорить о возвращении Тура, на что мы все и надеемся», — добавил Тим.

Напомним, ранее был отменен Уимблдон, а «Ролан Гаррос» перенесен с мая на конец сентября.