«Краснодар» на своей арене примет грозненский «Ахмат» в матче заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра будет проходить сегодня, 22 июля, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

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Сейчас «Краснодар» находится на третьей строчке турнирной таблицы и уже не сможет подняться на вторую, однако может опуститься на четвертую. В активе команды 49 набранных очков. «Ахмат» идет на 13-м месте с 31 баллом.