Согласно официальной статистике на среду, 22 июля, в России зафиксированы 5 862 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных в стране достигло 789 190, сообщает Стопкоронавирус.рф.

За минувшие сутки выздоровели 9 669 россиян, всего по выздоровлению выписаны 572 053 пациента. 12 745 человек скончались, из них 165 — за предыдущие 24 часа.

На сегодня у 204 392 инфицированных заболевание находится в активной стадии.

В Москве, которая продолжает лидировать по числу инфицированных, выявлены 638 новых случаев. Всего 235 363 жителя столицы заражены коронавирусом. В Московской области зафиксированы 128 новых пациентов, общее число зараженных — 62 173. В Санкт-Петербурге установлены 186 новых случаев (всего 29 916).