Главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич остался недоволен игрой своих подопечных после контрольных матчей с владимирским «Торпедо» (3:2) и «Казанкой» (3:4).

«Не понравилось наше общее физическое состояние. Не понравилось отношение футболистов на контрасте игры с «Балтикой», потому что на калининградцев настрой был хороший, а сегодня с этим компонентом оказалось не очень хорошо», — сказал Игнашевич, слова которого приводит сайт «Торпедо».

Тренер подчеркнул, что не будет искать оправдания игрокам, так как призывает их не делить встречи на товарищеские и официальные. По его мнению, в обоих контрольных встречах футболисты выполнили недостаточный объем беговой работы.

По словам Игнашевича, «Торпедо» не делит соперников по рангам, а отталкивается от себя и предъявляет игрокам список требований.

«Сегодня нам не понравилось, как они реализовывали план на игру. Всё остальное – с кем мы играем, какого уровня эти команды вообще никого не интересует», — сказал Игнашевич.