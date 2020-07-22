Пять главных интриг 30-го тура российской премьер-лиги — оказывается, они еще остались.

Кто попадет в квалификацию Лиги чемпионов?

«Краснодар» — «Ахмат», ЦСКА — «Тамбов»

Перед последним туром черно-зеленые опережают армейцев на два очка, но именно московский клуб выглядит фаворитом в борьбе за Лигу чемпионов. Во-первых, потому что команда Мусаева — чемпион по потерянным очкам после паузы, а «Ахмат» любит морочить голову фаворитам. А во-вторых, потому что разобраться с «Тамбовом» даже для этого ЦСКА не должно быть большой проблемой. Но кто знает, краснодарцы могут собраться, а тамбовчане дать бой армейцам, и тогда клуб Галицкого снова сыграет в квалификации ЛЧ.

Кто будет играть в группе Лиги Европы?

«ЦСКА» — «Тамбов», «Ростов» — «Зенит»

Армейцы играют на три исхода — после последнего тура они могут оказаться как на третьем месте, так и на пятом. Если «Ростов» обыграет «Зенит», а ЦСКА не победит «Тамбов», то команда Карпина займет четвертое место и выйдет в групповой этап Лиги Европы. При победе армейцев они сохраняют место в группе ЛЕ при любых раскладах.

Какое место займет «Спартак»?

«Рубин» — «Спартак»

Помимо этой игры, многое здесь будет зависеть еще от матчей «Сочи», «Урала», а также «Уфы» и «Арсенала». В лучшем случае красно-белые займут седьмое место, в худшем — 12-е. Последить за этим будет как минимум занимательно.

Обновит ли очередной рекорд «Зенит»?

«Ростов» — «Зенит», «Урал» — «Локомотив»

Если «Зенит» победит «Ростов», либо потеряет очки синхронно с «Локомотивом», петербуржцы установят новый рекорд РПЛ по отрыву от второго места. В данный момент отрыв команды Семака от «Локо» равен 15 очкам, рекорд принадлежит «Зениту» сезона-2011/12 — 13 очков.

Будет ли Дзюба бить личные рекорды?

«Ростов» — «Зенит»

Кроме того, несколько рекордов может побить Дзюба. Форвард может превзойти лучший результат в РПЛ по системе «гол + пас». Сейчас у Артема 30 (17+13) очков, лучший — Халк, у которого 35 (17+18). Сине-бело-голубые уже делали больно «Ростову» в октябре, когда дома обыграли дончан 6:1, поэтому хотя бы повторение рекорда и «2+3» от Дзюбы увидеть реально. Кроме того, форвард уже повторил собственный рекорд результативности и в этом матче может его превзойти. А еще Дзюба и Азмун на двоих наколотили уже 31 мяч — еще два гола, и они побьют рекорд Артема с Халком, которые в сезоне-2015/16 забили 32.