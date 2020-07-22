Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер заявил, что хотел бы провести поединок против непобежденного российского бойца Хабиба Нурмагомедова.

«Идея поединка с Хабибом захватывает меня. Как боец, который не мыслит как нормальный человек, могу сказать, что всегда хочется драться только с теми соперниками, которые кажутся неуязвимым. Нурмагомедов словно идеальный боец, который ни разу не проигрывал. Вокруг него аура неуязвимости», — заявил Сен-Пьер, слова которого приводит BJ Penn.

Сен-Пьер подчеркнул, что хотел бы провести такой бой. По его мнению, этот поединок мог бы стать историческим событием.

Напомним, Нурмагомедов провел 28 поединков в ММА и не потерпел ни одного поражения. Его следующим соперником станет американец Джастин Гэтжи, бой за титул запланирован на октябрь 2020 года.