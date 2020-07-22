В последнем туре чемпионата России «Зениту» предстоит сыграть с «Ростовом», и есть ощущение, что петербуржцы сыграют с дончанами как минимум боевым составом, несмотря на отсутствие главной мотивации.

Против химчан, вероятно, выйдет даже более экспериментальный состав, чем в игре с «Ростовом». Однако мы поняли, что в конце сезона Семак решил давать игровую практику тем, кто весь год ее не получал вообще, и Александр Васютин, скорее всего, сыграет еще один матч.

В защите стоит ждать Игоря Смольникова, который провел весь матч с «Оренбургом» и не играл со «Спартаком». Можно рискнуть и предположить, что в центре защиты снова выйдут Данила Прохин и Ярослав Ракицкий — несмотря на то, что Данила Прохин свои 90 с лишним минут отыграл с теми же оренбуржцами, Осорио провел полтайма со «Спартаком» и наверняка получит время в финале против «Химок». Вряд ли Семак станет перегружать Жиркова и выпускать его на мало что значащий матч, скорее слева сыграет Дуглас Сантос.

В центре полузащиты — Барриос и Мусаев, которые неплохо справлялись в матче с «Сочи», плюс Оздоев не сможет сыграть из-за перебора желтых карточек. Справа — Малком, а слева — Себастьян Дриусси. Есть уверенность, что Семак не станет снижать атакующий потенциал команды. Именно поэтому на острие сыграют Дзюба и Азмун, которым надо бить совместный рекорд по голам, а у Дзюбы есть шанс превзойти сразу несколько рекордов.

Стартовый состав «Зенита» в матче с «Ростовом» (версия Nevasport): Васютин — Смольников, Прохин, Ракицкий, Сантос, — Барриос, Мусаев, Малком, Дриусси — Дзюба, Азмун.