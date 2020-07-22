Обозреватель финского издания Iltalehti поделился мнением о предстоящем сезоне КХЛ, ссылаясь на собственный источник.

По его словам, представители клубов не верят, что сезон сможет стартовать 2 сентября, как это запланировано на данный момент.

«Никто в клубах не верит, что сезон начнётся в сентябре. Но КХЛ действует в соответствии и правилами российской администрации. Лига не хочет думать об альтернативных сценариях, плане действий в чрезвычайной ситуации или чём-то подобном», — сообщил российский источник.

Он добавил, что российские границы закрыты до августа, но ситуация может ухудшиться в любой момент.

Напомним, на этой неделе совет директоров КХЛ должен принять решение о календаре и составе участников следующего сезона. Клубы должны начать предсезонную подготовку за 45 дней до старта регулярного чемпионата.

Ранее в омском «Авангарде» и московском ЦСКА были зафиксированы случаи заражения коронавирусом.