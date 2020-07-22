Российская лыжница Юлия Белорукова поделилась фотографией с предсезонного сбора в Чайковском.

На своей странице в «Инстаграме» спортсменка показала снимок, сделанный во время пробежки на стадионе.

«Жаль, что нельзя остановить время и насладиться вдоволь. Насладиться таким сложным моментом. В этом заключается жизнь спортсмена — чем сложнее, тем более захватывающе», — подписала Юлия под фото.

Напомним, в минувшем сезоне Белорукова не выступала из-за рождения сына. В следующем сезоне спортсменка будет значиться в протоколах под фамилией Ступак, она вышла замуж за лыжника Никиту Ступака.

25-летняя россиянка является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр в Пхенчхане.