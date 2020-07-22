О будущем защитника петербургского «Зенита» Юрия Жиркова мнением поделился бывший футболист сине-бело-голубых Алексей Игонин:

Здесь есть два пути. Можно пойти путем завершения карьеры в клубе, в «Зените» это вполне возможно, ему в любом случае найдут место. Но насколько он этого хочет? Если он уже не хочет иметь прямое отношение к футболу — тогда конечно. Человек уже все выиграл, заработал, может он, не знаю, по Москве соскучился. В его ситуации даже это может быть аргументом. Но нет сомнений, что он может принести «Зениту» пользу. Пусть даже он не будет играть в основном составе, в тренировочном процессе он будет очень полезен.

Юрий Жирков пригодился бы сейчас любой команде российской премьер-лиги. Мы же видим, что, когда он выходит, к нему нет никаких вопросов. Есть, конечно, клубы, которые не будут его брать из-за возраста, такие как «Краснодар», все-таки они стараются работать на перспективу. Но он однозначно там не затеряется. Сложно говорить о ЦСКА, видится, что они хотят выстраивать молодую команду, у них такой вектор развития. Но что он может выйти и сыграть за любую команду — однозначно.

Все заканчивают, потому что не могут. Нет тех, кто говорит: «Ну все, я наигрался, я заработал, спасибо, все свободны». Такого, конечно, нет. Я не знаю ни одного футболиста, который решил закончить, потому что ему вдруг это перестало нравиться.