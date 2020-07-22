Баскетбольный клуб «Зенит» продолжает обновлять состав перед сезоном-2020/21. Сегодня «сине-бело-голубые» объявили о подписании контракта с форвардом Игорем Вольхиным.

Ранее Вольхин защищал цвета подмосковных «Химок» и по итогам сезона вошел в символическую пятерку как лучший легкий форвард. Он показал самую высокую результативность среди всех российских игроков, набирая в среднем по 18 очков за матч.

В 2018 году Игорь победил в конкурсе трехочковых бросков на матче молодых звезд Единой лиги, а также стал самым ценным игроком международного студенческого баскетбольного кубка.

«Игорь Вольхин на данный момент является самым перспективным легким форвардом среди российских игроков. Об этом ярко свидетельствует его выступление в прошедшем сезоне Суперлиги, которую он в свои 22 года уже перерос», — оценил игрока гендиректор «Зенита» Александр Церковный.

Главный тренер команды Хави Паскуаль отметил, что Вольхин — всесторонне развитый игрок, имеющий высокий потенциал.