Новичок ЦСКА нападающий Адольфо Гайч заявил, что счастлив присоединиться к московскому клубу.

Как сообщает Москва.ру, Гайч в скором времени прибудет в расположение армейцев. Футболист отметил, что ему предстоит пройти период адаптации и освоиться, чтобы показывать высокий уровень. Аргентинский форвард добавил, что уже общался с главным тренером ЦСКА Виктором Гончаренко.

«Он говорил, что я буду играть как один в нападении, так и со вторым форвардом. Больше я пока ничего не знаю, потому что не тренировался с командой», — отметил Гайч.

Напомним, ранее аргентинский форвард заключил с ЦСКА пятилетний контракт. Армейцы выплатят «Сан-Лоренсо» 8,5 млн евро за 80% прав на футболиста. Таким образом, с последующей продажи Гайча, аргентинцы получат бонус в размере 20% от суммы трансфера.

Ранее сообщалось, что Гайч будет получать в ЦСКА 900 тысяч евро в год. Также предусматриваются бонусы: 200 тысяч евро каждый июль и 5 тысяч евро — за каждое голевое действие.