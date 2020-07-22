Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова помогает двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой в работе над короткой программой в Москве.

«Мы связываемся с Женей три-четыре раза в неделю. Она сейчас находится в Москве, сегодня у нее должна быть тренировка с Татьяной Тарасовой. Они вместе работают над короткой программой», — рассказал тренер Евгении Брайан Орсер в ходе прямого эфира в «Инстаграме».

Напомним, Медведева находится в Москве, так как из-за пандемии коронавируса пока не может вернуться в Торонто. Она тренируется в ЦСКА вместе с группой Еленой Буяновой, их сотрудничество носит временный характер.

Брайан Орсер помогает своей подопечной дистанционно.