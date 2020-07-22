Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова помогает двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой в работе над короткой программой в Москве.
«Мы связываемся с Женей три-четыре раза в неделю. Она сейчас находится в Москве, сегодня у нее должна быть тренировка с Татьяной Тарасовой. Они вместе работают над короткой программой», — рассказал тренер Евгении Брайан Орсер в ходе прямого эфира в «Инстаграме».
Напомним, Медведева находится в Москве, так как из-за пандемии коронавируса пока не может вернуться в Торонто. Она тренируется в ЦСКА вместе с группой Еленой Буяновой, их сотрудничество носит временный характер.
Брайан Орсер помогает своей подопечной дистанционно.
Все болельщики Жени Медведевой очень рады вниманию и заботе о ней со стороны замечательных и выдающихся тренеров и от души сердечно благодарят и Елену Германовну Буянову, и Татьяну Анатольевну Тарасову, и Брайана Орсера, и Трейси Уилсон. Это внимание и помощь не только прибавят Женечке веры в себя, не только реально всесторонне поможет довести до совершенства уже поставленные ей программы, но и покажет её несправедливым хулителям и гонителям истинное отношение к ней самых лучших людей в спорте и в фигурном катании. Это праздник для поклонников такого достойного и талантливого человека, как наша любимица! Мы всегда гордились её стойкостью и выдержкой, её… Читать далее »