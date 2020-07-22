«Химки» до сих пор не определились, где же клуб будет играть в следующем сезоне — в ФНЛ или РПЛ. Сергей Юран упорно настаивает, что команда поднимется в классе, но не все так просто.

Клуб имеет право играть в Премьер-лиге по спортивному принципу, но денег нет. Какие только слухи ни ходили. Говорили о владельце сети магазинов Fix Price Сергее Ломакине, готовом вложиться в клуб и выделить 1 млрд рублей. Но если такой вариант был бы отличным, то информация о сотрудничестве с БК «Париматч» — полная дичь. Сообщалось, что контора предложила «Химкам» переименоваться в ФК «Париматч», и тогда проблем с деньгами больше не будет.

Но это все слухи, а факты — на руках у Юрана. Наставник химчан — самый уверенный в мире человек. Юран нисколько не сомневается в своих словах, и уже больше недели утверждает, что его команда точно будет в РПЛ. «Надеюсь ли я на то, что «Химки» будут играть в РПЛ? Я не надеюсь, я знаю», – сказал Юран еще до игры с «Уралом». «Переговоры с потенциальными спонсорами продолжаются. Они идут положительно», — говорил тренер также в преддверии полуфинала, хотя переговоры — явно не его прерогатива, а параллельно более высокопоставленные лица клуба не утверждали ничего конкретного. Видимо, у Юрана высокий авторитет в клубе, раз он может позволить себе говорить все, что хочет. В то же время из-за таких торопливых высказываний Юран наверняка мог косвенно и, вероятно, негативно повлиять на те самые переговоры.

Это подтверждают слова Юрана после полуфинала Кубка, когда тренер еще раз заявил, что «Химки» будут играть в РПЛ. Но что интереснее, он добавил, что место клуба в РПЛ продано. Кем и кому, не сообщил, но призвал РФС и прокуратуру заняться. Прошло три дня, а Юран по-прежнему на своем месте.

Тренер заявлял, что министр спорта МО уже утвердил участие клуба в РПЛ, однако сам Роман Терюшков заявил, что решение будет принято до 22 июля и объявлено в 17:00. Многое зависит от губернатора области Андрея Воробьева, который не только поднимет или опустит «Химки», но и сделает то же самое с никак не относящимися к нему «Крыльями Советов».