Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский сообщил, что следующий сбор команда также проведет в Рыбинске.

По словам специалиста, 28 июля команда заедет в Дёмино, а с 29-го начнет тренировки.

«Потом должен быть горный сбор. Есть, конечно, проблемы. Я бы хотел провести этот сбор в болгарском Бельмекене, но это от нас не зависит. Если границы останутся закрытыми, то мы разделимся: одна группа поедет в Сочи, другая – на Сёминский перевал», — сказал Каминский, которого цитирует «Лыжный спорт».

По мнению тренера, Болгария выглядит наиболее предпочтительным вариантом для сентябрьского сбора, однако если выехать за пределы страны не удастся, придется работать на Сёминском перевале.

Напомним, Каминский возглавил мужскую биатлонную сборную России в нынешнее межсезонье. Ранее тренер специализировался на лыжных гонках и никогда не работал в биатлоне.