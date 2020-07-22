Брайан Орсер, тренер двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой, рассказал, как проходит их совместная работа в период, пока фигуристка находится в Москве.

Сейчас Медведева тренируется в ЦСКА под присмотром Елены Буяновой и работает над новой короткой программой. Ей помогает заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

«Я помогаю Медведевой с техникой, а Трейси Уилсон шлифует все элементы в целом. Это работает! Мне даже нравится такая работа. Меня никто не отвлекает, я концентрируюсь только на Жене, а ей остается лишь слушать меня по телефону и тренироваться», — сказал Орсер в ходе прямого эфира в «Инстаграме».

Напомним, Медведева находится в Москве, так как из-за пандемии коронавируса пока не может вернуться в Торонто.