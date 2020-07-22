Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко оценил выступление российского пилота академии «Феррари» и программы «СМП Рейсинг» Роберта Шварцмана. По его мнению, гонщик уже в следующем году будет готов к переходу в Формулу-1.

«Если бы я был на месте «Феррари», то уже на следующий год посадил его в «Альфа Ромео», — сказал Марко, слова которого приводит F1-Insider.

Напомним, Шварцман выступает в Формуле-2 и возглавляет общий зачет после первых трех этапов. Россиянин, который является напарником Мика Шумахера, одержал уже две победы.

Ранее Марко обратил внимание на умный и быстрый пилотаж Шварцмана.