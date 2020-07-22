Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча с «Тамбовом» в 30-м туре чемпионата России по футболу.

По словам Гончаренко, команда походит к матчу в хорошем состоянии и с соответствующим настроением. Он также отметил, что «Тамбов», хоть и находится в зоне выживания, показывал упорную борьбу во всех матчах.

«Не забываем, что они обыграли «Спартак» на их поле. Они сыграны, они понимают, как обороняться, они научились играть против сильных команд», -сказал Гончаренко в ролике, опубликованном на канале ЦСКА на YouTube.

Напомним, матч состоится сегодня, 22 июля, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна по ссылке.