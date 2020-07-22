Компания Electronic Arts показала геймплейное видео новой игры UFC 4, посвященной смешанным единоборством.

В новой версии игры разработчики изменили анимацию повреждения лица и тела, а также добавили новую систему поворотов. Главным нововведением можно назвать улучшенную механику клинча, а также усовершенствованное управление ударами.

Ранее сообщалось, что серьезным отличием UFC 4 от прошлой версии будет персонализация спортсмена. Пользователи смогут создавать и прокачивать бойца в режиме карьеры. Кроме того, можно будет выбрать не только стиль боя, но и характер персонажа.

Релиз UFC 4 состоится 14 августа на PS4 и Xbox One. Впоследствии станет доступна на PS5 и Xbox Series X.