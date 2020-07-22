Темнокожая американская фигуристка Мария Гербер заявила, что испытывает сложности при подборе костюмов для выступлений из-за цвета кожи. Она утверждает, что производители ориентируются лишь на белокожих спортсменок.

По словам Гербер, ей сложно чувствовать себя красивой, потому что идеалы красоты в фигурном катании не соответствуют ее природным данным. Она призналась, что потратила годы на то, чтобы почувствовать себя комфортно в собственном теле.

«Производители колготок ориентируются на белых, они выпускают вещи только светлых тонов. Если даже пошьёшь на заказ костюм, то подобрать колготки невозможно. Мне приходилось красить их для выступлений», — рассказала Мария, слова которой приводит СВS.

Она рассказала, как в предпоследнем сезоне в ее карьере дизайнеры дали её костюм из белой сетки и добавили, что это выглядит не так и плохо.

«По-моему, эта фраза – мягкий способ сказать: «Мы знаем, что это неправильно», — сказала Гербер.