Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что «Химки» будут выступать в российской Премьер-лиге в сезоне-2020/21.

«Только что решили, играем в РПЛ. Ребята заслужили. Доказали в ФНЛ и в Кубке, что они созрели и могут давать бой грандам», — заявил Терюшков, слова которого приводит Sport24.

Он добавил, что бюджет пока не обсуждался, а также не захотел называть главного спонсора команды.

Напомним, в нынешнем сезоне «Химки» добрались до финала Кубка России, где сыграют с петербургским «Зенитом». Встреча пройдет в Екатеринбурге в воскресенье, 26 июля.

В ФНЛ «Химки» финишировали на втором месте.