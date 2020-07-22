Майк Тайсон и Рой Джонс-младший могут вернуться в ринг и провести показательный поединок. Легендарные боксеры уже уладили вопросы контрактов, а о бое они могут объявить уже на этой неделе. Ожидается, что поединок состоится в США в сентябре и пройдет в формате восьми раундов.

Тайсон, который в этом году объявил о планах вернуться в спорт и провести несколько показательных боев, никогда не дрался с Джонсом, хотя шанс увидеть такой поединок был после того, как Рой Джонса защитил пояс чемпиона мира по версии WBA в тяжелом весе в поединке с Джоном Руисом. Уже тогда оба боксера были не в лучшей форме, а сейчас их поединок — это не больше, чем хороший перфоманс с целью поднять денег.

Если последние полгода мы регулярно могли наблюдать за работой Тайсона на тренировках, и он в свои почти 55 лет впечатляет, то форма Джонса — загадка. На Кубке Губернатора Петербурга Рой показал, что даже как рэпер он никакой — оговоренные пару песен он зачитал под фонограмму. А еще учитывая, что на таких боях антидопинговые агентства отдыхают, Тайсон может измельчить Роя до состояния микрочастиц.

Если для Джонса этот бой хорош только с финансовой точки зрения, а со спортивной он, скорее всего, отхватит по полной программе, то Тайсон выиграет, с какой стороны ни посмотри. Железный Майк хочет провести серию боев, и стартовать с победы над великим Роем Джонсом — супервариант. Денег Тайсон при этом заработает, может быть, даже больше. В любом случае, прибыльным этот поединок будет в любом случае, и с большим отрывом уделает большинство боев UFC.