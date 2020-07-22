Петербургский «Зенит» объявил, что Кубок чемпионов России, завоеванный клубом в сезоне-2019/20, уже выставлен в магазине на Невском проспекте.

«Выставка кубка чемпионов открыта! Ждем вас на Невском, 20!» — гласит сообщение пресс-службы в «Твиттере».

Все желающие смогут увидеть трофей в период с 22 по 26 июля в официальном клубном магазине «Зенита». Напомним, «сине-бело-голубые» досрочно стали чемпионами России в сезоне-2019/29: за четыре тура до конца «Зенит» стал недосягаемым для конкурентов по турнирной таблице. Награждение прошло после матча 27-го тура РПЛ против «Сочи».