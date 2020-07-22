Самарские «Крылья Советов» будут выступать в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) в следующем сезоне.

На данный момент команда Андрея Талалаева занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья» уже потеряли шансы на то, чтобы подняться на 14-ю строчку. Сегодня, 22 июля, «Химки» приняли решение выступать в РПЛ в сезоне-2020/21, поэтому самарский клуб отправится в ФНЛ.

Вместе с «Крыльями» чемпионат России покинет «Оренбург», который занимает последнее место в таблице.

Напомним, в досрочно завершенном сезоне ФНЛ «Химки» финишировали на второй строчке и получили право на выход в РПЛ. Долгое время было непонятно, воспользуется ли клуб предоставленной возможностью или останется в ФНЛ из-за проблем с финансированием. Вопрос был решен сегодня.