Известный блогер Василий Уткин поделился мыслями о петербургском «Зените», который второй раз подряд стал чемпионом России.

По словам Уткина, он внимательно слушает, что сейчас говорят болельщики и руководители клуба. Они говорят о рекордном отрыве и убедительной победе, объяснил блогер.

«Друзья мои, это обаяние цифр совершенно обманчиво. У вас худший «Зенит» за новейшие времена. Худшего и слабейшего «Зенита» просто не бывало», — заявил Уткин в ролике на своём YouTube-канале.

Он пояснил, что рекорды «Зенита» показаны в неконкурентной среде — не в той, в которой петербуржцы собираются добиваться успеха.

«И дело в том, что эта оценка совершенно не изменится, даже если выяснится, что все судьи были кристально честны и мы все раздули страшную истерику вокруг несуществующей проблемы. Даже если все будут обожать «Зенит», а не ненавидеть, к чему всё больше и больше склоняется более или менее нейтральная публика», — добавил Уткин.

Напомним, «Зенит» гарантировал себе чемпионство по итогам 26-го тура РПЛ, на выезде обыграв «Краснодар». После встречи 27-го тура с «Сочи» «сине-бело-голубые» получили медали и обновленный Кубок чемпионов. Сегодня подопечные Сергея Семака сыграют с «Ростовом», прямая трансляция будет доступна по ссылке.