Российский голкипер Антон Митрюшкин, тренировавшийся в расположении французского «Монако», покинул стан монегасков.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, 24-летний вратарь не будет подписывать контракт с «Монако», и ему придется искать новый клуб. Отмечается, что Митрюшкин может продолжить карьеру в России.

Напомним, Митрюшкин сыграл за «Монако» сухой матч против бельгийского «Серкль Брюгге». Россиянин вышел на поле на 34-й минуте игры. Но на товарищеский матч против «Стандарда», который будет первым для нового главного тренера клуба Нико Ковача, Митрюшкина не взяли.

Напомним, последним клубом, за который выступал Митрюшкин, стал швейцарский «Сьон», из которого игрок ушел в конце июня 2020 года.

Ранее сообщалось, что «Монако» презентовал форму на новый сезон.