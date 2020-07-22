Представитель экс-наставника московского «Динамо» и краснодарской «Кубани» Дана Петреску Николай Пырнэу рассказал, что у 52-летнего специалиста обнаружили коронавирусную инфекцию.

По словам Пырнеу, сегодня утром он разговаривал с тренером, он сдал положительный тест. Пырнеу отметил, вчера у Петреску была небольшая температура, но в остальном все нормально, без особенных осложнений.

«Тренеры и игроки сдавали каждый день тесты, и после того, как у него обнаружили, он самоизолировался. У меня у самого был коронавирус в начале июня, и я его перенес достаточно легко. Кто-то еще болеет в команде? Честно говоря, не задавал эти вопросы», — сказал Пырнэу, слова которого приводит Sport24.

Отметим, в данный момент Петреску возглавляет румынский ЧФР из Клужа.