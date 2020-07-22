Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье поделился ожиданиями от поединка против действующего чемпиона в тяжелом весе Стипе Миочича.

По словам Кормье, у Миочича есть шансы его побить. Он отметил, глупо думать, что боец с такими достижениями, как у Стипе, не может победить. Кормье добавил, если Миочич одолеет его, он хочет, чтобы Стипе побил его лучшую версию.

«Хочу, чтобы Стипе сразился не с тем парнем, который взял меньше года на восстановление после операции на спине и вернулся не в лучших кондициях. Хочу выйти в октагон и показать свой потенциал. Чувствую, что он мне позволит победить в этом бою», – сказал Кормье, слова которого приводит MMA Fighting.

Ранее стало известно, что Кормье подписал контракт на новый бой в UFC. 41-летний американец в третий раз встретится с Миочичем. Титульный поединок состоится 15 августа.

В июле 2018 года на турнире UFC 226 Кормье нокаутировал Миочича уже в первом раунде и отобрал у него пояс. Однако в августе 2019 году Стипе вернул титул, одержав победу над Кормье техническим нокаутом в четвертом раунде. Бой проходил в рамках турнира UFC 241.