Гендиректор «Химок»: Рады, что все эти разговоры закончились. Будем готовиться к финалу

Генеральный директор подмосковных «Химок» Василий Иванов рассказал о решении клуба выступить в российской премьер-лиге в следующем сезоне.
«Как я и всегда говорил, команда будет в РПЛ. Рады, что все эти разговоры закончились. Будем готовиться сейчас к финалу, а потом готовиться к следующему сезону», – сказал Иванов, слова которого приводит «Чемпионат».
Напомним, в досрочно завершенном сезоне ФНЛ «Химки» финишировали на второй строчке и получили право на выход в РПЛ. Долгое время было непонятно, воспользуется ли клуб предоставленной возможностью или останется в ФНЛ из-за проблем с финансированием. Вопрос был решен сегодня, а самарские «Крылья Советов» будут выступать в Футбольной национальной лиге в следующем сезоне.
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