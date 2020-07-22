Гендиректор «Химок»: Рады, что все эти разговоры закончились. Будем готовиться к финалу

Генеральный директор подмосковных «Химок» Василий Иванов рассказал о решении клуба выступить в российской премьер-лиге в следующем сезоне.

«Как я и всегда говорил, команда будет в РПЛ. Рады, что все эти разговоры закончились. Будем готовиться сейчас к финалу, а потом готовиться к следующему сезону», – сказал Иванов, слова которого приводит «Чемпионат».