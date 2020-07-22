Петр Ян встретился с двукратным олимпийским чемпионом Власовым

Российский чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян показал фото с двукратным победителем Олимпийских игр в греко-римской борьбе Романом Власовым.

«Рад знакомству с достойным сибиряком, двукратным олимпийским чемпионом Романом Власовым», — написал Ян в своем Instagram.

«Человек, сделавший себя сам. Наглядно показавший, что недостижимых целей нет. Только большое уважение тебе», — написал о Яне Власов на своей странице.

Напомним, Ян стал чемпионом UFC в легчайшей весовой категории, одержав победу над бразильцем Жозе Альдо. Бой завершился техническим нокаутом в пятом раунде. Турнир UFC 251 проходил в ночь с 11 на 12 июля по московскому времени на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).

Ранее Петр Ян рассказал о своем повреждении перед боем с Жозе Алдо.