Российский фигурист Дмитрий Алиев рассказал о взаимоотношениях со своими соотечественниками Александром Самариным и Макаром Игнатовым.

«Это уже какой-то новый уровень. На льду понятно, что мы грыземся немножко, бываем такими волками, но в жизни мы можем обратиться друг другу, спросить, как вот здесь подтяжку сделать и так далее», — приводит слова Алиева Первый канал.

Фигурист подчеркнул, что в жизни они с Самариным и Игнатовым являются хорошими друзьями и не дают друг другу расслабиться.

«Макар — вежливый, отважный. В нужный момент и нужное время он умеет собираться и становиться отважным парнишкой. Он заботливый друг и уважает свое дело. Саша — смелый, сильный мужичок. Грамотный. Тоже верный и хороший друг», — сказал Алиев.

Напомним, в минувшем сезоне Алиев завоевал золотую медаль чемпионата Европы. Он должен был выступить на чемпионате мира, но турнир был отменен из-за коронавируса.

Алиев и Игнатов тренируются в Петербурге под руководством Евгения Рукавицына, Самарин — в Москве в группе Светланы Соколовской.