Новый президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров выразил мнение, что работу в организации нельзя совмещать с другой деятельностью.

Он отметил, что на данный момент СБР находится в тяжелом финансовом положении, к которому также добавились проблемы из-за пандемии коронавируса.

«По прошествии одной недели хочу сказать, что невозможно еще иметь какую‑то работу параллельно с должностью президента СБР», — заявил Майгуров, слова которого приводит РИА «Новости».

Специалист допустил, что не захотел бы возглавить СБР, если бы ранее не работал в организации.

«Многие думают, что тут медом намазано, спонсоры в очереди стоят, но это не так. Многого не видно со стороны, а погрузившись во все это… Думаю, так происходит в любой организации. Руководитель всегда должен быть погружен в нюансы», — сказал Майгуров.

Он также ответил на вопрос, может ли бизнесмен Михаил Прохоров оказать финансовую помощь Союзу. По словам Майгурова, пока не было никаких разговоров о сотрудничестве.