«Есть же хорошая практика отношений «Зенита» и «Сочи». Юран о будущих трансферах «Химок»

Главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран рассказал о планах на трансферное окно.

По словам Юрана, у него уже есть предварительный список футболистов. Тренер отметил, он будет разговаривать с гендиректором «Спартака» Шамилем Газизовым по игрокам, находящимся в аренде и тем, которые мало играют. Юран добавил, он хочет собрать 5-6 таких футболистов в «Химках».

«Есть же хорошая практика взаимоотношений «Зенита» и «Сочи». Думаю, ближе к игре со «Спартаком» будет затрагиваться эта тема: мол, «Спартаку» нужны три очка… Поэтому сразу хочу заявить, что во главе угла будет стоять исключительно спортивный принцип. В любом матче «Химок», — сказал Юран, слова которого приводит «Советский спорт».