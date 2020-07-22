«Есть же хорошая практика отношений «Зенита» и «Сочи». Юран о будущих трансферах «Химок»

Главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран рассказал о планах на трансферное окно.
По словам Юрана, у него уже есть предварительный список футболистов. Тренер отметил, он будет разговаривать с гендиректором «Спартака» Шамилем Газизовым по игрокам, находящимся в аренде и тем, которые мало играют. Юран добавил, он хочет собрать 5-6 таких футболистов в «Химках».
«Есть же хорошая практика взаимоотношений «Зенита» и «Сочи». Думаю, ближе к игре со «Спартаком» будет затрагиваться эта тема: мол, «Спартаку» нужны три очка… Поэтому сразу хочу заявить, что во главе угла будет стоять исключительно спортивный принцип. В любом матче «Химок», — сказал Юран, слова которого приводит «Советский спорт».
Напомним, в досрочно завершенном сезоне ФНЛ «Химки» финишировали на второй строчке и получили право на выход в РПЛ. Долгое время было непонятно, воспользуется ли клуб предоставленной возможностью или останется в ФНЛ из-за проблем с финансированием. Вопрос был решен сегодня, а самарские «Крылья Советов» будут выступать в Футбольной национальной лиге в следующем сезоне.
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