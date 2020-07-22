Компания Space Production снимет сериал про фигурное катание для видеосервиса Megogo.

Как сообщают «Ведомости», сериал будет называться «Последний аксель». Сооснователем компании является бывший директор телеканалов ТВ-3 и СТС Дарья Легони-Фиалко.

Кратко сюжет описан следующим образом: юная фигуристка Таня после смерти отца-тирана переезжает в Москву, чтобы побороться за место в национальной команде по фигурному катанию и попасть на чемпионат мира. Она вынуждена мириться с жестокостью тренера, так как ей и ее младшей сестре нужен спортивный грант.

По словам Легони-Фиалко, в сериале поднимаются такие важные темы, как закаливание характера и ответственность за свою жизнь. Картина должна получиться зрелищной, глубокой и местами даже жесткой.