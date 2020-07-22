Три российские теннисистки примут участие в турнире WTA в чешской Праге, который начнется 10 августа.

Как сообщает в своем Twitter журналист Ярослав Плашил, это Екатерина Александрова, Анастасия Павлюченкова и Вероника Кудерметова. Кроме того, в Праге сыграют Симона Халеп, Белинда Бенчич, Донна Векич, Даяна Ястремская, Алена Остапенко и Кристина Младенович, а Эжени Бушар получила wild card.

Ранее WTA договорилась с правительством Чехии об отмене двухнедельной самоизоляции для участниц этих соревнований.

Также стало известно, что теннисный турнир в Вашингтоне под эгидой АТР официально отменен из-за текущих ограничений на международные переезды в связи с пандемией коронавируса. Соревнования должны были начаться с 14 августа, этот турнир должен был стать первым официальным мероприятием АТР после паузы из-за коронавируса.