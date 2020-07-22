Нападающий «Динамо» Николай Комличенко оценил свою игру в московской команде, к которой присоединился минувшей зимой.

«Своей игрой в «Динамо» недоволен. Пока не показываю того, что могу. Смазанное начало, и сейчас ещё заболел перед возобновлением РПЛ. Пока форму набрал… А сейчас уже такая борьба за очки, что особо игру не покажешь», — заявил Комличенко, слова которого приводит «Чемпионат».

Футболист добавил, что нормально выполняет беговую работу, однако результативность его не устраивает. Он отметил, что эти полгода можно считать адаптацией, но в новом сезоне необходимо делать шаг вперед.

Напомним, Комличенко перешел в «Динамо» из чешского клуба «Млада Болеслав». В период с 2013 по 2018 год нападающий выступал за «Краснодар».